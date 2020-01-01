Мария Сыропятова Частный инвестор построит на Парковом новый спорткомплекс Стоимость инвестпроекта — 46,5 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Ул. Подлесная, 41

domofoto.ru

Администрация Перми заключила соглашение о муниципально-частном партнёрстве с ООО «Мира инвест» в строительстве спортивного комплекса в микрорайоне Парковом. Постановление подписано главой Перми 30 декабря 2021 года.

За полтора года инвестор должен возвести на трёх земельных участках по адресу ул. Подлесная, 41 спортивный объект. Ранее здесь располагались жилые дома, признанные аварийными и подлежащими сносу.

Общая площадь одноэтажного спорткомплекса составит 3 тыс. кв. м, площадь объекта капстроя — 1,5 тыс. кв. м. Открытая спортплощадка займёт ещё 600 кв. м.

В спорткомплексе должно быть не менее двух круглогодичных теннисных кортов с покрытием «Хард» размером не менее 34 на 16 м. Также согласно проекту договора должно быть возведено не менее одного летнего теннисного корта на открытой спортплощадке размером не менее 34 на 16 м.

Дополнительно в СК должно быть оборудовано не менее восьми раздевалок с душевыми кабинами, санузел для посетителей и персонала, зал общей физической подготовки, а также комната для клиентов и родителей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.