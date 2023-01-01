Максим Артамонов Губернатор Пермского края прокомментировал достройку новой сцены ТЮЗа Пока коллектив театра привыкает к новому оборудованию Поделиться Твитнуть

фото предоставлено Пермским ТЮЗом

Глава Прикамья Дмитрий Махонин в ходе прямого эфира ВКонтакте ответил на вопрос, связанный с началом работы новой сцены ТЮЗа. По словам губернатора, «строительные работы на этом объекте завершены полностью. Сейчас идёт приёмка этого объекта».

«Причём приёмка именно коллективом Театра юного зрителя. Что говорят актёры и руководство театра? Что очень много современного оборудования, и требуется к нему привыкнуть и изучить его работу. Поэтому надеемся, что наш коллектив побыстрее освоится в новом здании и как можно быстрее будет там производить представления спектаклей», — сказал глава региона.

Губернатор отметил, что, по его мнению, такие объекты, как новая сцена театра, мало где есть в субъектах РФ.

«Я уверен, что дети по достоинству оценят этот объект, потому что это ещё целый квартал в центре Перми, и летом уличное пространство будет использовано для каких-нибудь активностей», — сказал Махонин.

Напомним, 4 декабря краевые власти сообщили, что работы по строительству новой сцены ТЮЗа завершены. Обновлённое здание объединили с главным зданием в архитектурный ансамбль и соединили их стеклянным атриумом и тёплым переходом. В пространстве между ними благоустроили прогулочную зону.

Концертную деятельность в новом здании сначала планировалось начать в декабре, но, как сообщили в минкульте, сотрудники ТЮЗа вышли с предложением взять паузу, чтобы адаптироваться к новому объекту, поэтому первые спектакли в новом театральном пространстве пройдут только в январе. Первой постановкой, которую покажут на новой сцене в январе, будет мюзикл «Новая история Страны Оз» (6+). Константин Яковлев поставил этот спектакль специально под новую площадку по ул. Пермской, 66.

При этом премьеру мюзикла, назначенную на начало декабря, откладывать не стали. Спектакль сыграли на большой сцене в главном здании по ул. Екатерининской, 68.

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