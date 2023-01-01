Алёна Бронникова
Стены подземного перехода у Центрального рынка украсил стрит-арт «Космос»
Основные работы по ремонту объекта завершены
В Перми завершились основные работы по ремонту подземного перехода у Центрального рынка. По информации городской администрации, его стены оформлены художественными граффити на тему «Космос».
«Ремонт подземного пешеходного перехода под ш. Космонавтов возле Центрального рынка в Ленинском районе завершён. На стенах появились художественные граффити в стиле стрит-арт на тему "Космос"», — сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в рамках контракта на ремонт и содержание объекта выполнены работы по очистке, покраске стен и потолка, обновлению ливнеприёмников, перил и люков. Ремонт выполнила пермская компания ООО «Гормостреконструкция» за 2,8 млн руб.
Этот же подрядчик продолжает ремонт переходов по улицам Старцева и Уинской. Работы должны завершиться в конце декабря.
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