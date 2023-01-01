Алёна Бронникова Кассационный суд удовлетворил жалобу Юговского молкомбината Дело будет направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края Поделиться Твитнуть

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Арбитражный суд Уральского округа рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) на решения Арбитражного суда Пермского края и Семнадцатого арбитражного апелляционного суда о доначислении налогов. Постановление кассационной инстанции от 5 декабря опубликовано в картотеке дел.

Согласно документу, отказывая в удовлетворении требований ЮКМП, суды не приняли во внимание аргументы о необходимости судебной экспертизы, которая могла бы повлиять на правильное разрешение спора. Кроме того, в материалах дела имеются экспертные заключения, которые свидетельствуют о наличии фактов, опровергающих принятые во внимание нижестоящими судами выводы налоговой, прокуратуры и Россельхознадзора. По мнению ведомства, обе инстанции немотивированно их отклонили.

«Суд не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции. Учитывая, что в ходе судебного разбирательства имеющиеся противоречия между представленными в материалы дела доказательствами судами не устранены, судебные акты подлежат отмене, а дело — направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края», — сообщается в документе.

При новом рассмотрении дела суд должен будет устранить отмеченные замечания, исследовать вопрос о том, какой код ОКП подлежал присвоению спорному продукту исходя из его состава, установить все обстоятельства, входящие в предмет доказывания. А также, чтобы исключить противоречия и расхождения между ними, необходимо исследовать все имеющиеся материалы с проведением судебной экспертизы. Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного суда РФ в течение двух месяцев.

ФНС считает, что ЮКМП незаконно применял льготную ставку НДС в размере 10%, так как производил два вида сычужных продуктов, которые не могут быть отнесены к молочным. В связи с этим, налоговую ставку следовало рассчитывать как 20%. Налоговый орган привлёк организацию к ответственности.

ЮКМП обратился в арбитраж с заявлением признать недействительным решение ФНС. Первая инстанция признала законными действия ответчика, касающиеся доначисления организации 110 млн руб. включая суммы НДС, штрафы и пени. Семнадцатый апелляционный суд также отклонил жалобу комбината на решение Арбитражного суда Пермского края.

Кассационную жалобу ЮКМП подал в сентябре 2023 года. Арбитражный суд Уральского округа принял эту жалобу к рассмотрению 28 сентября, но отказал в приостановлении исполнения решения о привлечении его к ответственности за применение незаконной налоговой ставки НДС.

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