Максим Артамонов Юговской молкомбинат проиграл апелляцию по поводу претензий налоговой на 110 млн рублей Решение суда первой инстанции осталось в силе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» не смог оспорить в суде решение ФНС по доначислению компании 110 млн руб. Семнадцатый апелляционный суд не стал удовлетворять апелляционную жалобу предприятия на решение суда первой инстанции, по которому действия налоговой были признаны законными. Эти данные следуют из картотеки суда.

В начале июня Арбитражный суд Пермского края отказал Юговскому комбинату молочных продуктов в удовлетворении иска предприятия об оспаривании решения ФНС. Представители комбината обратились в арбитраж в надежде, что суд признает недействительным акт налоговой, по которому обществу было доначислено более 110 млн руб. НДС, штрафов и пеней.

В налоговой считают, что с 2017 года комбинат должен компенсировать сумму недоимки вместе со штрафами и пени на 1,1 млрд руб., поскольку незаконно применял льготную ставку НДС 10% как производитель молочных продуктов. Фактически он производил два вида сычужных продуктов, которые нельзя относить к молочным, поэтому ставка НДС для комбината должна рассчитываться на уровне 20%, уверены в налоговом ведомстве.

С такой позицией не согласны представители комбината. Они утверждают, что при производстве этих продуктов использовались компоненты из молока, и они изготавливались по технологии молочных продуктов. В краевом минагро полагают, что взыскание денег приведёт к проблемам в молочной отрасли региона. Однако прокуратура выступила с поддержкой налоговиков.

Напомним, в начале марта этого года следком по региону возбудил уголовное дело в отношении неустановленных пока сотрудников Юговского комбината. Об этом стало известно в ходе суда, на котором представители ООО оспаривают решение налоговой службы о доначислении налогов. В УФНС считают, что предприятие скрыло часть средств, с которых нужно было уплатить налоги.

ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» было основано в 2004 году и является одним из крупнейших современных предприятий по производству продукции из натурального молока. ЮКМП выпускает полутвёрдые сыры, масло, сычужные продукты, спреды, плавленые продукты, сухую молочную сыворотку и сухое обезжиренное молоко.

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