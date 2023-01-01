Рассмотрение кассационной жалобы Юговского молкомбината назначено на 4 декабря Предприятие оспаривает доначисление налогов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Арбитражный суд Уральского округа начнёт рассматривать кассационную жалобу Юговского молкомбината, связанную с доначислением налогов, 4 декабря. Данные содержатся в картотеке судебных дел.

ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» подал кассационную жалобу в сентябре текущего года. Арбитражный суд Уральского округа принял эту жалобу к рассмотрению 28 сентября. Но отказал организации в приостановлении исполнения решения, касающегося привлечения её к ответственности за применение незаконной налоговой ставки НДС, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно информации из судебной картотеки, Семнадцатый апелляционный суд также отклонил апелляционную жалобу ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» на решение первой инстанции. Решение первой инстанции признавало законными действия ФНС, касающиеся доначисления организации в размере 110 млн руб., включая суммы НДС, штрафы и пени. ФНС считает, что Юговской комбинат молочных продуктов незаконно применял льготную ставку НДС в размере 10%, так как производил два вида сычужных продуктов, которые не могут быть отнесены к молочным. В связи с этим, ставку НДС для комбината следовало рассчитывать как 20%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.