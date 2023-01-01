Алёна Бронникова В Перми открылся краевой центр репродукции Учреждение находится на Луначарского, 95 Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Перми на базе консультативно-диагностической поликлиники Пермской краевой клинической больницы по ул. Луначарского, 95 начал работу Краевой центр охраны здоровья семьи и репродукции. Как сообщает министерство здравоохранения Прикамья, открытие состоялось 5 декабря.

Учреждение будет помогать семейным парам и женщинам, которые готовятся к беременности, оказывать медицинскую помощь при бесплодии. По информации ведомства, бесплодием в регионе страдают около 3 тыс. женщин. Направления в Центр будет выдавать лечащий врач из поликлиники или женской консультации по месту жительства.

В клинике с использованием современных технологий будут проводить консультации, диагностику, предоставлять лечебную и реабилитационную помощь при нарушениях репродуктивного здоровья. Услуги будут оказывать узкие специалисты: акушеры-гинекологи, эндокринолог, уролог-андролог, психотерапевт и терапевт. Провести обследование репродуктивной системы и получить заключение врача можно будет за один день. Можно будет получить консультацию акушера-гинеколога по дальнейшей тактике лечения. Пациентов будут сопровождать на протяжении всей беременности.

«В Пермском крае с этого года открыты 18 кабинетов охраны репродуктивного здоровья в медучреждениях различных муниципалитетов. Открытие Центра поможет нам не только увеличить доступность медицинской помощи таким пациенткам, но и оказывать организационно-методическую помощь кабинетам охраны репродуктивного здоровья и акушерам-гинекологам женских консультаций всего Пермского края», — сообщила глава управления по организации медпомощи детскому населению и родовспоможению краевого минздрава Наталья Долгомирова.

В Прикамье 4 августа стартовал пилотный проект по вручению «Сертификатов молодожёнов» на комплексное обследование репродуктивного здоровья. О планах по открытию кабинетов репродукции и выдаче в 2023 году сертификатов на комплексное обследование губернатор Прикамья рассказал в апреле, во время обращения к депутатам краевого Заксобрания.





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