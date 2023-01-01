Алёна Бронникова Молодожёнам в Пермском крае выдадут сертификаты на репродуктивное обследование Сертификаты получат 2 тысячи пар Поделиться Твитнуть

Фонд «Дедморозим»

В Пермском крае молодые пары, которые недавно заключили брак, могут получить сертификаты на комплексное обследование репродуктивного здоровья. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Махонин в обращении к депутатам Законодательного собрания.

«Особое внимание уделяем репродуктивному здоровью молодёжи, в том числе молодых пар, которые только вступили в брак. В этом году в пилотном режиме выдадим молодым семьям 2 тыс. сертификатов на комплексное обследование репродуктивного здоровья», — сообщил глава региона.

Обследование можно будет пройти в специальных кабинетах в женских консультациях. На текущий год запланировано открыть 16 кабинетов репродуктивного здоровья в нескольких муниципалитетах Прикамья.

Такие меры власти решили принять для повышения рождаемости в крае. По словам губернатора, Прикамье входит в тройку лидеров ПФО и в число 35 российских регионов по этому показателю. В декабре 2022 года российское правительство утвердило план по развитию демографии, в связи с чем краевому минздраву была поставлена задача проработать вопрос и принять дополнительные действия по повышению показателей.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о том, что в Прикамье за прошлый год на 7,3% снизилась рождаемость.

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