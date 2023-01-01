Максим Артамонов В 2022 году в Пермском крае произошёл спад рождаемости на 7,3% За год в регионе родилось более 23 тыс. детей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермьстата, в прошлом году в Пермском крае зафиксировано снижение рождаемости на 7,3%. За это время родился 23 291 ребёнок. В то же время снизился уровень смертности — в 2022 году скончались 35 004 человека, что на 20,9% ниже показателя 2021 года. Естественная убыль населения в прошлом году составила составила 11,7 тыс. человек. Годом ранее эта цифра достигала 19,1 тыс. человек.

Среди всех умерших в прошлом году в Прикамье доля трудоспособного населения составила 25,7% (8998 человек), из которых более трёх четвертей — это мужчины (78,8%).

В Пермьстате также отмечают увеличение числа заключённых браков. За год их число выросло на 13,8% — свадьбы сыграли 18 349 пар. В то же время на 0,7% выросло и количество разводов — 11 806.

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