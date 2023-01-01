Алёна Бронникова В Прикамье выдали первые сертификаты на обследование репродуктивного здоровья До конца года будет вручено 2 тыс. сертификатов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае 4 августа стартовал пилотный проект по вручению «Сертификатов молодожёнов» на комплексное обследование репродуктивного здоровья. По информации регионального Комитета ЗАГС, первыми документы получили 29 пар из Перми.

«Сертификат даёт право на бесплатное комплексное обследование и оценку репродуктивного здоровья супружеской пары, в которой оба супруга не достигли возраста 34 лет. Вручается при регистрации брака в отделах ЗАГС города Перми. Предоставляет возможность предварительной записи на приём к врачу акушеру-гинекологу для женщин и врачу-урологу для мужчин. Обследование проводится в течение одного дня», — сообщает пресс-служба органа.

Сертификаты являются одной из мер, принятых для повышения рождаемости. До конца текущего года планируется выдать 2 тыс. таких документов.

В начале июня на базе женских консультаций открылись 16 кабинетов сохранения и восстановления репродуктивной функции для супружеских пар. О планах по открытию кабинетов репродукции и выдаче в 2023 году сертификатов на комплексное обследование губернатор Прикамья рассказал в апреле во время обращения к депутатам краевого Заксобрания.





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