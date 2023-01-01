Алёна Бронникова В женских консультациях Прикамья заработали кабинеты репродукции для супружеских пар Молодожёнам начнут выдавать сертификаты на приоритетное обследование Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 1 июня 2023 года на базе женских консультаций открылись 16 кабинетов сохранения и восстановления репродуктивной функции для супружеских пар, имеющих проблемы со здоровьем в этой области. Краевой минздрав подчёркивает, что введение новых технологий поможет улучшить демографическую ситуацию.

«В ближайшее время в ЗАГСах Перми парам, регистрирующим брак, начнут выдавать «Сертификат молодожёнов». При получении этого документа супружеская пара сможет воспользоваться услугами приоритетного обследования и консультирования. Специалисты обследуют молодых супругов и помогут при планировании желанной беременности», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сертификатами можно будет воспользоваться и для прохождения обследования в недавно открывшихся кабинетах родовспоможения. Для увеличения количества рождений здоровых детей в Пермском краевом перинатальном центре планируется открыть Центр охраны репродуктивного здоровья населения. Соответствующий приказ министерство готовит в 2023 году. Кроме того, чтобы уменьшить число абортов, в регионе подготовлена межведомственная программа «Доабортное консультирование».

О планах по открытию кабинетов репродукции губернатор Прикамья Дмитрий Махонин рассказал в апреле во время обращения к депутатам краевого Заксобрания. Тогда же он заявил о решении выдать в 2023 году сертификаты на комплексное обследование 2 тыс. пар.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.