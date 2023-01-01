Подростка из Чусового, спасшего тонувшую девочку, наградили посмертно Вадиму Малышеву было 15 лет Поделиться Твитнуть

Вадим Малышев / фото: спортшкола "Огонёк"

Пятнадцатилетнего подростка из Чусового Пермского края Вадима Малышева, погибший при спасении тонувшей 10-летней девочки, наградили медалью «Доблесть и отвага» посмертно. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Награждение детей, проявивших отвагу и спасших ближних, провели 5 декабря в Москве представители Следственного комитета РФ.

«К сожалению, среди юных героев есть те, кто отдал жизнь ради ближнего. Медаль «Доблесть и отвага» (посмертно) вручена школьнику из Пермского края Вадиму Малышеву за спасение тонущей девочки», — рассказали в ведомстве.

Об этом происшествии «Новый компаньон» писал в июле 2023 года. 28 числа в МЧС поступило сообщение о происшествии на реке Чусовой. В воде начала тонуть 10-летняя девочка. На помощь к ней поспешил находившийся неподалёку 15-летний подросток. В итоге школьница была спасена, он успел её вытолкнуть к мели, а юноша утонул. Его пытались реанимировать, но безрезультатно.

Позднее мать спасённой девочки поблагодарила через соцсети родителей утонувшего подростка. Школьница находилась на речке без сопровождения взрослых.

Вадим был воспитанником спортшколы «Огонёк», занимался санным спортом, был кандидатом в мастера спорта. Неоднократно побеждал и занимал призовые места на всероссийских соревнованиях.

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