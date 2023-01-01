В Пермском крае суд снял обеспечительные меры с АО «Метафракс Кемикалс» Предприятию разрешили распоряжаться имуществом и деньгами Поделиться Твитнуть

Семнадцатым арбитражным апелляционным судом удовлетворено ходатайство АО «Метафракс Кемикалс» о снятии с компании ограничений, которые были введены 4 августа. Теперь предприятие разрешено свободно распоряжаться имуществом и денежными средствами, а также принимать управленческие решения. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Введение обеспечительных мер в отношении АО было связано с исковым заявлением, поданным Генеральной прокуратурой. Государство стремилось получить акции «Метафракс Кемикалс» в своё владение.

В сентябре суд первой инстанции решил передать почти 97% акций АО в пользу РФ, и в конце ноября апелляционный суд подтвердил эту решение.





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