Алёна Бронникова Арбитражный суд Прикамья наложил арест на имущество АО «Метафракс Кемикалс» Ходатайство Генпрокуратуры РФ было удовлетворено в полном объёме Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На прошлой неделе, 4 августа, Арбитражный суд Пермского края принял решение удовлетворить ходатайство Генпрокуратуры РФ о принятии обеспечительных мер в рамках иска об оспаривании законности приватизации акций АО «Метафракс Кемикалс». Соответствующее определение опубликовано в картотеке дел.

Согласно документу, суд арестовал всё движимое (за исключением денежных средств) и недвижимое имущество АО «Метафракс Кемикалс». Органам управления компании запретили принимать решения о выплате вознаграждений членам совета директоров и дивидендов, распределять прибыль и убытки и предпринимать действия, направленные на вывод денежных средств и имущества из собственности предприятия, а также наложен запрет на совершение любых действий, которые могут ухудшить положение его работников. Кроме того, суд удовлетворил просьбу надзорного органа о запрете на внесение изменений в ЕГРЮЛ в части реорганизации, ликвидации и смены структуры органов управления компании.

По мнению истца, принятие данных мер связано с тем, что АО «Метафракс Кемикалс» — уникальное химпредприятие на территории России, которое единственное производит сильнодействующий, опасный для человека метанол. Имущественный комплекс организации обеспечивает бесперебойное функционирование предприятия и безопасность производства.

«Любая попытка вывести оборудование из технологического процесса может привести к непоправимым последствиям в виде глобальной экологической, техногенной катастрофы, выбросам опасного вещества, что неизбежно причинит вред окружающей среде и местам проживания человека», — указано в доводах прокуратуры.

В документе отмечается, что ходатайство решено удовлетворить в целях предотвращения значительного ущерба, который может быть причинён РФ, в том числе отчуждение имущества может повлечь снижение стоимости акций предприятия. Ответчик может обжаловать определение в течение 10 дней в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Напомним, прокуратура считает, что АО «Метафракс» было незаконно приватизировано. Это якобы повлекло нарушение экономического суверенитета РФ, поскольку предприятие представляет стратегическое значение для обеспечения безопасности и обороны страны.

Надзорный орган ранее уже пытался наложить арест на имущество АО «Метафракс Кемикалс», а также на все акции Общества, принадлежащие АО «Метахолдинг», AO «Тольяттихимбанк» и ООО «Метафракс Трейдинг» и т.д. (всего 8 пунктов). Однако иск был удовлетворён частично.

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