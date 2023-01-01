Арбитражный суд Пермского края отказался арестовывать имущество АО «Метафракс Кемикалс» Арест накладывается только на акции общества Поделиться Твитнуть

Требование Генпрокуратуры РФ о наложении обеспечительных мер в рамках иска об оспаривании законности приватизации акций АО «Метафракс Кемикалс» удовлетворено частично, об этом сообщили в Арбитражном суде Пермского края.

Надзорный орган просил наложить арест на всё движимое (за исключением денежных средств) и недвижимое имущество АО «Метафракс Кемикалс», на все акции Общества, принадлежащие АО «Метахолдинг», AO «Тольяттихимбанк» и ООО «Метафракс Трейдинг», запретить органам управления АО «Метафракс Кемикалс» принимать решения о выплате дивидендов, распределении прибыли и убытков, вознаграждения членам совета директоров, запретить АО совершать любые действия, ухудшающие положение работников и пр. (всего 8 пунктов).

По мнению истца, указанное обеспечение необходимо на тот случай, когда ответчик будет действовать недобросовестно или «когда непринятие мер может повлечь невозможность исполнения судебного акта по не зависящим от ответчика причинам».

Ответчики в свою очередь направили в суд совместные возражения на заявление прокуратуры. Там приведены доводы о возможном причинении значительного ущерба обществу «Метафракс Кемикалс» с учётом имеющихся у общества кредитных обязательств перед АО «Газпромбанк» на общую сумму более 61,3 млрд руб. и о возможном предъявлении банком требований о досрочном возврате кредитных средств в связи с принятыми обеспечительными мерами.

Выслушав стороны, суд принял решение частично удовлетворить заявление истца о принятии обеспечительных мер. В частности, накладывается арест только на акции АО «Метафракс Кемикалс», принадлежащие АО «Метахолдинг», AO «Тольяттихимбанк» и ООО «Метафракс Трейдинг». И запрещается вносить любые изменения в реестр акционеров АО.

В суде заявили, что такие обеспечительные меры будут способствовать сохранению баланса интересов сторон.

Напомним, прокуратура считает, что АО «Метафракс» было незаконно приватизировано. Это якобы повлекло нарушение экономического суверенитета РФ, поскольку предприятие представляет стратегическое значение для обеспечения безопасности и обороны страны.

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