Максим Артамонов В Пермском крае будут судить виновника смертельного ДТП под Нытвой В аварии погибли 11-летний ребёнок и его родители Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя автомобиля «Мицубиси Паджеро», устроившего смертельное ДТП на трассе. Его обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, 16 августа этого года на трассе «Подъезд к Перми от М-7 «Волга» в Нытвенском округе водитель «Мицубиси Паджеро» со скоростью не менее 120 км/ч выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем.

Напомним, ДТП произошло днём на 428-м км автодороги. Пассажир «Фольксвагена» — 11-летний мальчик — скончался в больнице, остальные были госпитализированы, двое находились в тяжёлом состоянии. Как выяснилось, это были его родители. Позже они оба скончались в больнице. Ещё одна пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.

Уголовное дело в отношении обвиняемого будет направлено в Нытвенский районный суд.

В прокуратуре отмечают, что максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на срок до семи лет с лишением права заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

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