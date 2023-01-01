Число жертв ДТП в Нытвенском округе Прикамья увеличилось до трёх человек Кроме погибшего 11-летнего школьника, в больнице умерли его родители Поделиться Твитнуть

фото: ЧП ДТП Пермь

Число жертв ДТП, случившегося на трассе «Подъезд к Перми от М-7 «Волга» в Нытвенском округе, увеличилось до трёх человек. В больнице скончались родители ранее погибшего после аварии 11-летнего школьника. Об этом пишет 59.ru. Ещё одна пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в ДТП на 428-м км вышеуказанной автодороги 16 августа 55-летний водитель автомобиля «Мицубиси Паджеро» по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло». Пассажир «Фольксвагена» — 11-летний мальчик — получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице, остальные были госпитализированы, двое находились в тяжёлом состоянии.

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