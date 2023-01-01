В дорожной аварии в Пермском крае погиб 11-летний школьник Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ДТП на 428-м км автодороги «Подъезд к г. Перми от М-7 Волга» на территории Нытвенского городского округа Пермского края погиб 11-летний мальчик. Смертельная авария произошла в полдень 16 августа, сообщает «Рифей» со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию.

В полиции рассказали, что, по предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля "Мицубиси Паджеро" по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем "Фольксваген Поло". Пассажир "Фольксвагена" — 11-летний школьник — получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице. Госпитализированы водитель и 39-летний пассажир "седана". Они получили тяжёлые травмы.

По факту аварии проводится проверка.

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