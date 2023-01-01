Алёна Бронникова В центре Перми зажгли первые новогодние инсталляции Праздничное оформление города планируют завершить к середине декабря Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми приступили к подключению световых инсталляций, установленных в центре города к Новому году. В администрации краевой столицы опубликовали фото тех объектов, которые уже зажглись к празднику.

Администрация Перми

«В Театральном саду можно увидеть огни новой декорации "Царский стиль", перед зданием Законодательного собрания Пермского края появилась декорация "Ротонда", а перед Органным залом — декорация "Театральная люстра". На Соборной площади установлено новое праздничное оформление, а набережную теперь украшает световая инсталляция "Созвездия"», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Администрация Перми

Установить и подключить 25 новых крупных световых конструкций и 35 декоративных консолей в Перми планируется к 15 декабря. В целом подключат более 3 тыс. новогодних элементов.

К началу декабря в Перми уже зажглись огни на новогодних ёлках в Свердловском, Индустриальном и Кировском районах. А на линии вышли украшенные декоративными гирляндами трамваи.

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