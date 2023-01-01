Максим Артамонов В Перми на новогодних елях начали зажигать огни Первые украшения появились в Свердловском районе Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

В районах Перми началась подготовка к Новому году. В Свердловском районе в сквере у Дворца культуры им. Калинина при поддержке предприятия «ОДК-СТАР» украсили ель. Администрация завода также планирует украсить символ Нового года ещё и ледовым ограждением. В декабре продолжится украшение и других объектов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

В начале декабря чиновники обещают сделать новогоднее освещение 17-метровой ели на площади у Дворца культуры им. Солдатова. Там же будет сделан ледовый городок. В этом году его изюминкой станет фотозона с фигурами Деда Мороза и Снегурочки, предоставленными компанией «Ноябрь».

Отметим, в этом году выросли цены на новогодние ели. Так, стоимость елки до 1 м сейчас составляет 27,70 руб. Самый популярный размер ели от 1 до 2 метров будет стоить 55,43 руб. (в прошлом году — 52,20 руб.). Елки до 3-х метров обойдутся пермякам в 83,14 руб. (в 2022-м — 78,30 руб.).

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