В Перми с 1 декабря на линии вышли украшенные к Новому году трамваи Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С 1 декабря в Перми на маршруты вышли декорированные новогодними гирляндами трамваи. Традиции украшать новый подвижной состав к празднику в этом году исполняется пять лет, отметили в МУП «Пермгорэлектротранс».

Новогодние вагоны будут курсировать на маршрутах с самым большим пассажиропотоком до середины января.

Ранее сообщалось, что в районах Перми на новогодних елях начали зажигать праздничную иллюминацию

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.