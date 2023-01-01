В Перми с 1 декабря на линии вышли украшенные к Новому году трамваи
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С 1 декабря в Перми на маршруты вышли декорированные новогодними гирляндами трамваи. Традиции украшать новый подвижной состав к празднику в этом году исполняется пять лет, отметили в МУП «Пермгорэлектротранс».
Новогодние вагоны будут курсировать на маршрутах с самым большим пассажиропотоком до середины января.
Ранее сообщалось, что в районах Перми на новогодних елях начали зажигать праздничную иллюминацию
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