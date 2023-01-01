За неделю в Прикамье умерли от коронавируса 10 человек По уровню смертности регион уступает только столицам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошлую неделю, с 27 ноября по 3 декабря, в Пермском крае коронавирусом заболели 2970 чел. Это на 266 чел. меньше, чем за предыдущие семь дней. Данные приводит федеральный оперштаб.

При этом в Прикамье на 44% выросло число госпитализированных (371 чел.) и в 2,5 раза количество умерших (10). По смертности от COVID-19 Прикамье заняло третье место в РФ после Москвы (39) и Санкт-Петербурга (24).

Напомним, что на прошлой неделе в целом ОРВИ в Пермском крае заболели 21 239 человек. Это выше показателя предыдущих семи дней на 11,8%. Среди больных преимущественно циркулируют возбудители негриппозной этиологии, хотя грипп А уже выявляется.

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