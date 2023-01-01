Бывший руководитель УФСБ Прикамья возглавил спецслужбу в Дагестане
Согласно ЕГРЮЛ, Геннадий Анацкий занял пост с 1 декабря
Бывший руководитель управления ФСБ по Пермскому краю Геннадий Анацкий возглавил региональное ведомство Федеральной службы безопасности в Республике Дагестан. Информация опубликована в Едином государственном реестре юридических лиц.
Анацкий вступил в должность с 1 декабря 2023 года.
Геннадий Анацкий руководил управлением по Пермскому краю с 2021 по 2023 год. До этого работал первым замглавы УФСБ Тюменской области, а также трудился в Кабардино-Балкарии.
В ноябре Управление ФСБ по Пермскому краю возглавил генерал-майор Андрей Ляпкин, который ранее занимал должность первого заместителя УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, а до этого был замначальника УФСБ по Калининградской области.
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