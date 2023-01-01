Новым начальником УФСБ по Пермскому краю назначен Андрей Ляпкин Ранее он работал в Крыму Поделиться Твитнуть

Управление ФСБ по Пермскому краю возглавил генерал-майор Андрей Ляпкин. По информации издания «Коммерсантъ-Прикамье», указ президента РФ уже подписан, издан и приказ директора ФСБ РФ. В ближайшее время Андрея Ляпкина представят губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и коллективу регионального УФСБ.

Ранее Андрей Ляпкин занимал должность первого заместителя УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, а до этого был замначальника УФСБ по Калининградской области.

Прежний руководитель УФСБ по Пермскому краю генерал-майор Геннадий Анацкий может возглавить УФСБ по Дагестану.

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