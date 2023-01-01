Начальник УФСБ по Пермскому краю может возглавить управление в Дагестане Геннадий Анацкий работает в Прикамье с 2021 года Поделиться Твитнуть

Геннадий Анацкий представлен губернатору Пермского края

permkrai.ru

Начальник УФСБ по Пермскому краю генерал-майор Геннадий Анацкий может возглавить УФСБ по Дагестану. Об этом сообщили источники издания «Коммерсантъ-Прикамье».

В правоохранительных органах республики возможность такого назначения подтвердили, отметив, что смена руководителя УФСБ — общая практика, регулярная ротация производится обычно после трёх лет работы в должности. Нынешний глава Дагестанского УФСБ генерал-майор Алексей Егоров работает занимает пост с 2020 года.

Геннадий Анацкий стал руководителем управления по Пермскому краю в 2021 году. До этого он работал первым замглавы УФСБ Тюменской области, до этого трудился в Кабардино-Балкарии.

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