Посещаемость торговых центров в Пермском крае выросла на 8% Поделиться Твитнуть

Торговый центр

Константин Долгановский

Посещаемость торговых центров в Перми и крупных городах края в ноябре выросла по сравнению с октябрём на 2%, по сравнению с сентябрём — на 4%. Об этом сообщили в компании Focus Technologies.

По итогам недели 20-26 ноября (на неё пришлась «чёрная пятница» 24 ноября) существенного роста трафика в ТЦ не зафиксировано, вместе с тем активность покупателей при сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 8%. Ноябрь в целом по посещаемости ТЦ тоже оказался лучше прошлогоднего (на 8%).

Опрошенные "Новым компаньоном" представители ретейла ожидают, что в период подготовки к Новому году положительная динамика сохранится.

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