Екатерина Артёмова В чёрную-чёрную пятницу Сезон скидок увеличил трафик в пермских ТЦ Поделиться Твитнуть

Ежегодно в четвёртую неделю ноября проходит «чёрная пятница» — одна из самых масштабных распродаж года, которая открывает сезон новогодних и рождественских скидок. В 2022-м на фоне общего спада экономики даже в это время продажи в торговых центрах были не особенно активными. В этом году трафик и товарооборот заметно увеличились, и представители ретейла ожидают, что в период подготовки к Новому году положительная динамика сохранится.

Торговля оживает

Посещаемость торговых центров, расположенных в Перми и крупных городах Пермского края, в ноябре выросла на 2% относительно октября и на 4% относительно сентября. Такие данные приводят в компании Focus Technologies. По итогам недели, на которую пришлась «чёрная пятница» (в этом году она была 24 ноября), существенного роста трафика в ТЦ зафиксировано не было. «Учитывая, что деятельность участников рынка по привлечению покупателей начинается задолго до этой даты, высоких пиков активности именно на данной неделе мы не наблюдали, поток посетителей более равномерно распределяется в течение всего месяца», — поясняет руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Вместе с тем в компании отмечают, что по сравнению с прошлым годом активность покупателей в эту «чёрную пятницу» была заметнее: трафик на той неделе, когда проходила эта акция, был на 8% интенсивнее, чем на неделе распродажи в прошлом году. Ноябрь в целом по посещаемости ТЦ тоже оказался лучше прошлогоднего ноября на 8%.

Данные об обороте розничной торговли в регионе пока есть только за октябрь, но уже тогда наблюдалось его небольшое увеличение. По информации Пермьстата, оборот розницы в Прикамье в октябре составил 61,5 млн руб. Пищевых продуктов было продано на 28,8 млн руб., непродовольственных товаров — на 32,7 млн руб. Для сравнения: в сентябре выручка от розничной торговли составила 59,8 млн руб. — 27,7 млн руб. от продажи продуктов и 32,1 млн руб. от продажи непродовольственных товаров. В целом за январь—октябрь оборот розничной торговли в Прикамье достиг 584,1 млн руб., что на 4,1% больше относительно аналогичного периода прошлого года.

Заместитель директора УК «Столица» (управляет ТРК «Столица» и ТЦ «Новая Столица») Анастасия Долматова подтверждает, что в этом году покупательская активность как в период распродаж, так и в целом выше, чем в 2022-м. «Тогда, конечно, в торговле, как и в большинстве секторов экономики, было затишье. Продажи начали «оттаивать» только к августу прошлого года, но всё равно, даже в период осенних распродаж, оставались довольно спокойными. В этом году ситуация куда лучше. По нашим объектам трафик в октябре—ноябре был на 15% выше, чем в аналогичный период 2022 года. Точные данные по трафику и товарообороту конкретно в «чёрную пятницу» мы получим чуть позже, но ажиотаж был заметен», — говорит Анастасия Долматова.

Проверка ретейлера на честность

По словам заведующего кафедрой менедж­мента, маркетинга и коммерции экономического факультета ПГНИУ доктора экономических наук Игоря Мерзлова, различные акции и бонусы сегодня уже являются для ретейлеров стандартом при выстраивании продаж, а покупатель воспринимает их как данность. Если продавец не делает каких-то специальных предложений в «чёрную пятницу» и другие традиционные периоды больших скидок, потребителя это крайне не привлекает, отмечает он. Самих продавцов в период распродаж Игорь Мерзлов делит на две категории: на тех, что действительно делают ценовые предложения ниже рынка, и тех, что лишь мимикрируют под тренд, делая скидки с изначально необоснованно завышенных цен.

По наблюдениям Анастасии Долматовой, вторых сейчас гораздо меньше. «Раньше многие операторы правда грешили тем, что в «чёрную пятницу» не делали реальных скидок — меняли цены накануне ночью, переклеивали ценники. В результате лояльность к этой распродаже у покупателей заметно снизилась. Поэтому в последние пару лет продавцы стараются устраивать честные акции, чтобы потребитель не терял интереса», — поясняет она.

Игорь Мерзлов считает, что средний потребитель всё же обычно не отличает настоящие скидки от «бутафорских». «Редкий покупатель проводит вдумчивый анализ рынка перед тем, как сделать покупку. В лучшем случае человек сравнит пару предложений от разных продавцов, не более того. Думаю, потребителей, которые готовы потратить время и сопоставить несколько вариантов интересующего их товара, не больше 20% от общего числа. Так что акционные предложения в любом случае работают — с реальной выгодой они или нет», — полагает завкафедрой менеджмента, маркетинга и коммерции экономического факультета Пермского университета.

Покупки большие и маленькие

Чаще всего в дни больших скидок люди сегодня совершают импульсивные, но недорогие покупки, говорит Анастасия Долматова. «Небольшие приятные товары, вроде губной помады или геля для душа, с 70%-ной выгодой в такие периоды улетают на ура, а вот люксовую парфюмерию или дорогую одежду приобретают не так активно. Во-первых, теперь их разнообразие невелико — многие бренды ушли с российского рынка. Во-вторых, покупательная способность на данный момент не так высока. Если даже официальная статистика фиксирует значительный рост цен, то в действительности он ещё сильнее, а доходы населения при этом не растут», — рассуждает замдиректора УК «Столица».

Вместе с тем есть категория потребителей, которые на время акций планируют и довольно крупные покупки вроде бытовой техники. «Такая тенденция потребительского поведения наблюдается из года в год. Полагаю, этот год не стал исключением», — говорит Анастасия Долматова.

Игорь Мерзлов подтверждает, что покупательная способность снижается, однако формированию более вдумчивого потребления и планированию крупных покупок на дни распродаж это, по его мнению, не особенно способствует. «Люди редко подгадывают приобретение дорогостоящих товаров под какие-то акции и в большинстве случаев ориентируются на закрытие текущих потребностей или удовлетворение сиюминутных желаний. Яркий пример, на мой взгляд, — покупка автомобиля. По-прежнему пользуются популярностью автокредиты, которые оформляются по двум документам в течение 30—60 минут, хотя ставка по ним выше, чем по программам кредитования с более долгим и детальным оформлением. То есть для потребителя важнее скорость покупки, даже если она увеличивает стоимость самого товара», — объясняет доктор экономичес­ких наук.

Стремительно уходить с полок товары продолжат и в декабре, прогнозируют в УК «Столица». «Декабрь тоже является месяцем распродаж — в это время идёт череда предновогодних акций. Мы ожидаем, что трафик и продажи, набравшие оборот осенью, продолжат расти. Не случайно ретейлеры именно на декабрь планируют открытие новых магазинов. А вот январь—февраль — это традиционно период спада. В эти месяцы обычно расторговывается то, что не было продано до Нового года. Завоз новых коллекций и новый подъём покупательской активности дальше будет уже только в марте», — отмечает Анастасия Долматова.

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