Максим Артамонов Пермское кафе «Нанук» закрылось после переезда киноцентра «Премьер» Оно существовало почти девять лет Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

В Перми закрылось кинокафе «Нанук», расположенное в теперь уже бывшем здании киноцентра «Премьер» на ул. Пионерская, 17. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на директора Татьяну Санникову.

По её словам, основатели общепита задумывались о переезде, но не смогли найти место, в котором также совпадали бы «и атмосферность, и трафик, и укладывались бы в бюджет».

«Весь последний месяц, и особенно в последние дни с нами очень трогательно прощались наши гости. Несли подарки, стихи и сердечное тепло. Плакали, смеялись, вспоминали все эти почти девять лет. Вот такой получится у «Нанука» прекрасный финал», — рассказала Санникова.

«Нанук» работал в киноцентре в течение почти девяти лет и был точкой притяжения для всех любителей кино. В помещении кафе проходили творческие встречи, обсуждения фильмов и кинопоказы. Заведение закрылось в связи с переездом «Премьера» в здание бывшего кинотеатра «Кристалл».

На территории, где находится киноцентр, могут построить многоэтажки. Участки могут быть освоены с помощью механизма комплексного развития территории (КРТ).

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