В Перми участок киноцентра «Премьер» могут застроить многоэтажками В проект КРТ могут включить площадь примерно в 12,07 га Поделиться Твитнуть

концепция планировки

«Коммерсантъ»

Власти Пермского края рассматривают возможность жилой застройки территории, где находится киноцентр «Премьер» (Пермь, ул. Пионерская, 17). В ближайшее время «Пермская синематека» освободит здание и переедет в «Кристалл-центр». Участок, где расположен «Премьер», а также соседние участки могут быть освоены с помощью механизма комплексного развития территории (КРТ). Об этом изданию «Коммерсантъ-Прикамье» сообщили в краевом министерстве строительства и архитектуры.

В проект КРТ могут включить площадь примерно в 12,07 га. Перспективные земли для торгов находятся в кварталах, ограниченных улицами Пионерской, Белинского, Куйбышева и Механошина. На этой территории могут построить жилые дома переменной высотности от 5 до 25 этажей общей площадью 256,9 тыс. кв. м. Ожидается, что более 9 тыс. чел. смогут проживать в новом квартале.

В настоящее время потенциальная зона КРТ занята советской малоэтажной застройкой. В рамках проекта потребуется переселение жильцов и более 4 млрд руб. для выкупа недвижимости. В квартале также должны появиться детсады, школа и спортсооружения.

Сообщается, что заинтересованность в освоении территории проявляет федеральный застройщик «Кортрос» (ранее реализовал ЖК «Гулливер» на соседнем участке). В «Кортросе» пока не комментирует данную тему.

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