Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская синематека в бывшем «Кристалле» откроется 2 декабря Стоимость билетов не изменится Поделиться Твитнуть

Пермская синематека

На пресс-конференции 21 ноября, посвящённой будущему здания кинотеатра «Кристалл», представители министерства культуры Пермского края и «Пермской синематеки» рассказали о планах, связанных с её переездом в новую локацию.

Для «Пермской синематеки» выделены пространства на третьем и четвёртом этаже бывшего кинотеатра, сейчас там идёт ремонт. Первый и второй этажи получит в своё распоряжение региональный молодёжный центр.

Как сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова, отныне в «Кристалле» будут проходить все кинофестивали и премьеры фильмов, снятых в Пермском крае: по словам министра, в Перми наконец-то появилось «пространство, позволяющее постелить красную дорожку».

Директор «Пермской синематеки» Ирина Ясырева рассказала, что последним днём работы синематеки в киноцентре «Премьер» станет 26 ноября. В этот день здесь пройдёт фестиваль дебютов и любительского кино «Радуга Прикамья».

Уже 30 ноября начнутся тестовые сеансы в «Кристалле» — это будет проба площадки, оборудования и т.п. Ирина Ясырева призывает первых посетителей синематеки в «Кристалле» активно делиться впечатлениями.

В киноцентре «Премьер» в распоряжении учреждения было шесть залов вместимостью от 20 до 60 зрителей. На новом месте зрительских мест будет гораздо больше: два зала по 30 мест — бывшие вип-залы, где днём будут проводиться медиаобразовательные занятия, а вечером обычные киносеансы, и два больших зала, которые не изменятся, останутся такими же, как при прежнем владельце.

Ещё один большой зал — на первом этаже — будет в совместном пользовании молодёжного центра и синематеки.

Торжественное открытие «Пермской синематеки» в «Кристалле» состоится 2 декабря, пройдёт предпремьерный показ фильма Любы Мульменко «Фрау» (18 +).

Российская премьера запланирована на март 2024 года. Фильм уже получил две премии на кинофестивале «Маяк» — за лучший сценарий и за лучшую женскую роль (Лиза Янковская). Люба Мульменко проведёт в Перми творческую встречу со зрителями.

Пространство холла «Пермской синематеки» украсят артефакты, имеющие отношение к киносъёмочному процессу вообще и к съёмкам фильмов в Пермском крае. Первая экспозиция будет посвящена пленочному кино, кино ХХ века. Кроме того, к открытию вместе с архивами Перми готовится фотовыставка об истории кинотеатров в регионе. Первый кинотеатр на территории Пермской губернии был открыт в 1896 году, о нём и о других исторических кинотеатрах будет много информации.

Компанией Level Design разработан новый фирменный стиль «Пермской синематеки» — лаконичный, выполненный в чёрно-белом цвете и включающий три слогана: «Смотри кино», «Снимай кино» и «Учись с кино». Заканчивается разработка нового сайта с учётом всех новых тенденций.

Режим работы Пермской синематеки планируется с 10:00 до 23:00.

Стоимость билетов на начальном этапе работы будет той же, что и в «Премьере».

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