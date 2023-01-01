Алёна Бронникова Минимущества Прикамья утвердило планировку территории под КРТ в Камской долине Строительство нового ЖК будет вестись в четыре очереди Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края утвердило документацию по планировке территории по ул. Спешилова в Ленинском районе краевой столицы. Документ был опубликован на сайте ведомства 29 ноября.

Согласно представленным данным, в Камской долине запланировано строительство восьми жилых домов высотой до 11 этажей, двух детских садов, а также школы, поликлиники, досугового центра и спортивной площадки. Реализация проекта будет вестись в четыре очереди, каждый из которых включает в себя строительство жилых многоквартирных домов. Строительство объектов федерального и регионального значения не предусмотрено.

В первую очередь будут обустроены улично-дорожные, инженерно-технические сети, объекты коммунального обслуживания, а также начнётся возведение ЖК. В рамках второй очереди запланировано строительство детского сада на 312 мест, встроено-пристроенной поликлиники на 53 посещения в смену, сквера и досугового центра на 250 кв. м. Следующий этап включает в себя также жилую застройку и улично-дорожные и коммунальные сети, а в последнюю очередь будут построены спортивная площадка, детский сад на 368 мест и школа на 1100 мест.

Общая площадь жилых квартир составит не менее 140 тыс. кв. м, коэффициент плотности застройки — до 2,22. Детские сады и школы будут построены на территории 41 тыс. кв. м, их высотность не будет превышать четыре этажа. Улично-дорожная сеть займёт 50 тыс. кв. м, территория общего пользования — 31 тыс. кв. м. Сквер расположится на площади 24,98 тыс. кв. м, спортплощадка — 600 кв. м.

Размещение поликлиники и досугового центра будет уточняться на стадии архитектурно-строительного проектирования. Отмечается, что эти объекты должны быть обеспечены непосредственным доступом с улично-дорожной сети. ЖК с городом свяжут автобусами.

Проектом межевания территории предлагается трёхэтапное образование 19 земельных участков. Их общая площадь составит 41,5 га.

О том, что Камская долина может стать зоной комплексного развития, стало известно в июле 2022 года. Территория представляет собой имущественный комплекс бывшей котельной, участок находится за ТРК «СпешиLove». Участок будет осваивать ООО «Горизонт», входящий в структуру ГК «Оникс». Прошлой зимой краевое минимущества подписало с застройщиком соглашение о комплексном развитии территории (КРТ).

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