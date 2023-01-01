Этап Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом отменён Причиной стал неблагоприятный прогноз погоды Поделиться Твитнуть

Третий этап Кубка России по лыжным гонкам, который должен был состояться в Чусовом Пермского края с 9 по 12 декабря, отменён. Как сообщает «Матч ТВ», спортсмены уже получили уведомления. В понедельник, 4 декабря, оргкомитет этапа планирует объявить о решении официально.

Причиной отмены стал неблагоприятный прогноз погоды. В регионе ожидается понижение температуры до -25...-30 градусов. В таких условиях проводить соревнования запрещается.

Известно, что две гонки этапа проведут в Кирово-Чепецке 14 и 15 декабря. Там же, с 20 по 24 декабря, лыжники проведут очередной этап Кубка России.

Напомним, в Чусовой должны были приехать около 200 спортсменов из более 20 регионов.

О возможности отмены гонок 2 декабря сообщал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

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