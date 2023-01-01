Из-за морозов может не состояться этап Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что третий этап Кубка страны, который должен пройти с 9 по 12 декабря в Чусовом Пермского края, могут отменить. Причина — прогнозируемые 30-градусные морозы. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам Бородавко, лыжники в любом случае приедут в Чусовой, но состоятся ли гонки, пока не ясно. «Уже на месте будут приниматься решения», — пояснил тренер, не исключив вероятности переноса этапа либо целиком, либо отдельных гонок.

«Есть температурные нормативы, при которых допускается проведение гонок. Никто не собирается издеваться над спортсменами и загонять их на гонки в сильный мороз», — сказал Юрий Бородавко.

На третий этап в Чусовой должны съехаться более 200 спортсменов из двух десятков регионов страны, включая мастеров — членов сборной России.

Напомним, ранее синоптики рассказали о том, что мощный антициклон с центральной Арктики будет смещаться на юг и к 6 декабря доберётся до Пермского края. В результате регион ожидает несколько очень холодных дней с ночными морозами до -35˚. Среднесуточная температурой будет ниже нормы на 15-20˚. Прогнозируется, что морозный период продлится до середины месяца.

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