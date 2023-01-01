На следующей неделе в Прикамье ожидаются 30-градусные морозы Впервые за семь лет декабрь этого года может быть холоднее климатической нормы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следующая неделя на Урале и в восточной части ЕТР начнётся с масштабного ультраполярного вторжения. Об этом сообщает ГИС -Центр ПГНИУ.

Мощный антициклон с центральной Арктики будет смещаться на юг и к 6 декабря доберётся до Пермского края. В результате регион ожидает несколько очень холодных дней с ночными морозами до -28…-33˚, а в низких местах ниже -35˚. Среднесуточная температурой будет ниже нормы на 15-20˚.

В первой пятидневке декабря ожидается постепенное похолодание. Первые морозы до -15…-20˚ вероятны в ночь на 4 декабря по северу и востоку края. Затем возможно кратковременное потепление, которое будет сопровождаться умеренными и сильными снегопадами на юге региона, в Перми ожидается до 15 мм осадков.

Значительное похолодание, связанное с ультраполярным вторжением, ожидается 6-7 декабря, после чего сухой и морозный период продлится до середины месяца.

Средняя температура воздуха во второй половине декабря ожидается близкой к норме. А в целом последний месяц года, вероятно, станет самым холодным за семь лет.

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