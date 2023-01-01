Минздрав Прикамья отказался от выездных пунктов вакцинации Это связано с началом эпидсезона Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае прекратили работу выездные пункты вакцинации, где можно было поставить прививку от гриппа и пневмококковой инфекции. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе минздрава. В Перми до этой недели они работали в ТРК «СпешиLove» и ТЦ «Знание».

В ведомстве пояснили, что в регионе уже начался эпидсезон, а массовая вакцинация населения должна проводиться до его начала. При этом в министерстве добавили, что возможность поставить прививки от гриппа сохраняется в поликлиниках по месту жительства.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, в Прикамье за прошлую неделю зарегистрировано уже почти 19 тыс. случаев заражения ОРВИ, фиксируются единичные случае гриппа А. По взрослому населению превышен эпидпорог. Продолжает расти и число инфицированных коронавирусом. За семь дней число новых случаев увеличилось на 35%.

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