Темпы заражения COVID-19 в Прикамье выросли на 35% За неделю умерли 4 человека Поделиться Твитнуть

За прошлую неделю в Пермском крае коронавирусом заболели 3236 чел., 257 госпитализированы. Выздоровели 2947 пациентов. Об этом сообщили в федеральном оперштабе. За предыдущие семь дней число заболевших было 2404. Рост — 35%.

От COVID-19 в Прикамье за неделю скончалось четыре человека.

В регионе также растёт число заболевших ОРВИ. За неделю зарегистрировано почти 19 тыс. случаев заболевания. В целях профилактики жителям рекомендуется в местах массового скопления людей надевать маску, часто мыть руки, не допускать переохлаждения и сделать прививку против гриппа. Поставить её можно в поликлинике по месту жительства.

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