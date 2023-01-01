Число заболевших ОРВИ в Прикамье выросло на 5% Регистрируются единичные случаи гриппа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за прошедшую неделю зарегистрировано 18991 случай ОРВИ, это на 5% больше (18082), чем за предыдущие семь дней. Об этом сообщили в регуправлении Роспотребнадзора.

Согласно данным лабораторного мониторинга, в Прикамье циркулируют преимущественно возбудители негриппозной этиологии и фиксируются единичные случаи гриппа А.

В целях профилактики заболеваний жителям рекомендуется в местах массового скопления людей надевать маску, часто мыть руки, не допускать переохлаждения и сделать прививку против гриппа. Поставить ее можно в поликлинике по месту жительства или мобильных пунктах.

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