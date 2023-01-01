Концепцию стадиона в Камской долине Перми разработает московский институт Он выполнит работы за 2,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: министерство имущества и градостроительной деятельности Пермского края

Определён подрядчик на разработку предпроектной документации — архитектурно-градостроительной концепции размещения объекта капстроительства «Футбольный стадион, Пермь». Работами займётся ООО «Градостроительный институт пространственного моделирования «Мирпроект» (Москва). Информация появилась на сайте госзакупок.

Столичная компания заключит контракт с УКС Прикамья на сумму 2,5 млн руб. Начальная (максимальная) цена была на 447,2 тыс. больше.

Работы должны быть выполнены в течение 90 суток со дня заключения договора.

Подрядчику предстоит подготовить описание технико-экономических показателей объекта, описать схемы планировочной организации земельного участка, выполнить визуализацию трёхмерной модели здания, а также представить проект задания на разработку проектно-сметной документации.

Отмечается, что оценочная инвестиционная стоимость объекта не должна превышать 10 млрд руб.

Новый футбольный стадион (категория I, разряд А) должен появиться в Камской долине (кадастровый квартал 59:01:2018035) и принимать соревнования не ниже любого уровня, проводимых РФС.

В состав комплекса войдут главная арена (стадион с футбольным полем 105 на 68 м, действующим сертификатом ФИФА и вместимостью 15-18 тыс. зрителей), несколько тренировочных полей, крытый футбольный манеж с административными, офисными, жилыми помещениями, хозблок, паркинг, зоны питания, благоустройства и пр.

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