Власти ищут подрядчика на разработку концепции самого большого в Перми стадиона Он появится в Камской долине Поделиться Твитнуть

adonius.club

Архив ИД «Компаньон»

Управление капитального строительства Пермского края ищет подрядчика на выполнение работ по разработке предпроектной документации — архитектурно-градостроительной концепции размещения объекта капитального строительства «Футбольный стадион, Пермь». Информация появилась на сайте госзакупок.

Ожидается, что исполнитель определится 29 ноября, начальная (максимальная) цена контракта — 2,9 млн руб.

Работы должны быть выполнены в течение 90 суток со дня заключения договора.

Подрядчик должен подготовить описание технико-экономических показателей объекта (конструктивных, планировочных решений, технологических потоков, основных путей движения посетителей и спортсменов); описание схемы планировочной организации земельного участка; выполнить визуализацию трёхмерной модели здания; а также представить проект задания на разработку проектно-сметной документации.

Отмечается, что оценочная инвестиционная стоимость объекта не должна превышать 10 млрд руб.

Новый футбольный стадион (категория I, разряд А) должен появиться в Камской долине (кадастровый квартал 59:01:2018035) и принимать соревнования не ниже любого уровня, проводимых РФС. Площадь осваиваемого участка не должна быть меньше 18 га.

В состав комплекса войдут главная арена — стадион с футбольным полем 105 на 68 м, действующим сертификатом ФИФА и вместимостью 15-18 тыс. зрителей; несколько тренировочных полей, мини-стадион для официальных игр «Академии игровых видов спорта Пермского края», крытый футбольный манеж со встроенными административными, офисными, жилыми помещениями, хозблок, паркинг, зоны питания, благоустройства и пр.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.