Екатерина Артёмова ЗАО «Курорт Ключи» снизило цены на коммунальные услуги после вмешательства УФАС Тариф на водоснабжение уменьшился почти в четыре раза Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС завершило рассмотрение антимонопольных дел в отношении ЗАО «Курорт Ключи». Как сообщает пресс-служба УФАС, общество признано виновным в незаконном завышении цен на коммунальные услуги.

ЗАО «Курорт Ключи» помимо своей основной деятельности (санаторно-курортного обслуживания) выполняет функции предприятия ЖКХ — оказывает жителям села Ключи Суксунского округа услуги в сферах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Рассмотрение антимонопольных дел в отношении ЗАО началось в феврале этого года. Организацию заподозрили в нарушении п. 10 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции (запрет нарушения установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования). Было установлено, что курорт не обратился в краевое минтарифов за установлением тарифов на эти услуги, как должен был сделать в соответствии с законодательством, а рассчитал их самостоятельно. При этом цена оказалась выше максимально возможного тарифа.

В ходе рассмотрения дел ЗАО «Курорт Ключи» признало нарушения и обязалось обратиться в минтарифов за установлением тарифов. В итоге утверждённые министерством тарифы на холодное водоснабжение оказались более чем в четыре раза ниже установленных поставщиком, на водоотведение — в три раза ниже. Тариф на тепловую энергию уменьшился почти на 8%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.