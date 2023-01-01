В Пермском УФАС возбудили антимонопольное дело против ЗАО «Курорт Ключи» Рассмотрение дела назначено на 1 марта Поделиться Твитнуть

Специалисты Пермского управления ФАС России по признакам нарушения Закона о защите конкуренции возбудили антимонопольное дело в отношении ЗАО «Курорт Ключи». Организация подозревается в незаконном завышении цен на коммунальные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Дело в том, что ЗАО «Курорт Ключи», кроме основной деятельности по санаторно-курортному обслуживанию, выполняет ещё и функции предприятия ЖКХ, оказывая потребителям на территории села Ключи Суксунского округа услуги водоотведения по заключённым с ними договорам.

Данные услуги относятся к деятельности субъектов естественных монополий, которые обязаны соблюдать определенные антимонопольные ограничения: в частности, в случае отсутствия конкуренции, такие организации могут взимать с потребителя плату за услуги только по тарифам, которые в Прикамье установило министерство тарифного регулирования и энергетики.

В УФАС сообщили, что ЗАО «Курорт Ключи» за установлением тарифа в министерство не обращалось, а самостоятельно рассчитало его стоимость. При этом цена оказалась выше максимально возможного тарифа.

Антимонопольное дело в отношении ЗАО «Курорт Ключи» начнут рассматривать 1 марта.

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