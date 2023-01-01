Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей PERMM стал победителем премии журнала «Сноб» Постановщиком московской церемонии стал пермский режиссёр Поделиться Твитнуть

Проект «Сноб» поздно вечером 29 ноября назвал победителей 12-й ежегодной премии «Сделано в России». Лауреаты стали известны во время церемонии награждения на Новой сцене Театра на Таганке и перечислены на сайте издания.

«Снобу» в этом году исполнилось 15 лет. 12 из них он проводит премию «Сделано в России», отмечая соотечественников, преуспевших в креативных индустриях. В этом году редакция, члены клуба и читатели «Сноба» выбирали победителей в 13 номинациях. Конкурсная программа проходила в три этапа: формирование лонг-листа, отбор номинантов для шорт-листа и открытое голосование, которое шло на сайте премии до 27 ноября.

Победителем в номинации «Среда обитания», посвящённой общественным и культурным пространствам, формирующим комфортную среду российских городов, стал Музей современного искусства PERMM. Вместе с ним в шорт-листе номинации значились центр изучения конструктивизма «Зотов» (Москва), культурный центр «Левашовский хлебозавод» (Санкт-Петербург), посольство современного искусства ZAMAN (Уфа), креативное пространство «Станкозавод» (Самара) и букинистический магазин «Академия» (Москва), однако лучшим читатели и посетители сайта «Сноба» сочли пермский музей.

Церемония награждения победителей прошла в формате спектакля, который поставил пермский режиссёр Александр Шумилин, основатель независимого театрального коллектива «немхат».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.