Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Музей PERMM стал победителем премии журнала «Сноб»
Постановщиком московской церемонии стал пермский режиссёр
Проект «Сноб» поздно вечером 29 ноября назвал победителей 12-й ежегодной премии «Сделано в России». Лауреаты стали известны во время церемонии награждения на Новой сцене Театра на Таганке и перечислены на сайте издания.
«Снобу» в этом году исполнилось 15 лет. 12 из них он проводит премию «Сделано в России», отмечая соотечественников, преуспевших в креативных индустриях. В этом году редакция, члены клуба и читатели «Сноба» выбирали победителей в 13 номинациях. Конкурсная программа проходила в три этапа: формирование лонг-листа, отбор номинантов для шорт-листа и открытое голосование, которое шло на сайте премии до 27 ноября.
Победителем в номинации «Среда обитания», посвящённой общественным и культурным пространствам, формирующим комфортную среду российских городов, стал Музей современного искусства PERMM. Вместе с ним в шорт-листе номинации значились центр изучения конструктивизма «Зотов» (Москва), культурный центр «Левашовский хлебозавод» (Санкт-Петербург), посольство современного искусства ZAMAN (Уфа), креативное пространство «Станкозавод» (Самара) и букинистический магазин «Академия» (Москва), однако лучшим читатели и посетители сайта «Сноба» сочли пермский музей.
Церемония награждения победителей прошла в формате спектакля, который поставил пермский режиссёр Александр Шумилин, основатель независимого театрального коллектива «немхат».
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