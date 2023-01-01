Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей PERMM вошёл в шорт-лист премии «Сноба» Проголосовать можно до 27 ноября Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Пермь 300

Музей современного искусства PERMM вошёл в шорт-лист премии «Сделано в России» журнала «Сноб». Пермский музей претендует на победу в номинации «Городская среда», посвящённой общественным и культурным пространствам, формирующим комфортную среду российских городов.

Открытое голосование идёт на сайте премии до 27 ноября.

«Сделано в России» – ежегодная премия «Сноба». В 2023 году она будет вручена в 12-й раз. Каждый год редакция, участники и читатели «Сноба» отбирают проекты, созданные россиянами в России, которые расширяют представление о том, чем живёт Россия и кто нас в ней вдохновляет. Лучшие проекты становятся победителями.

В шорт-лист премии этого года вошло более 100 названий в 13 номинациях: «Музыка», «Наука», «Бизнес», «Городская среда», «Мода», «Кино», «Гастрономия», «Текст», «Алкоголь», «Театр», «Общество», «Путешествия» и специальная номинация «Теория и практика важных дел». Подбор участников и шорт-листы осуществляются экспертным советом «Сноба», а победители в каждой из номинаций определяются открытым голосованием. Проголосовать за понравившегося участника может любой желающий на сайте издания до 27 ноября.

Победители будут объявлены 29 ноября в Москве на торжественной церемонии награждения.

В шорт-лист в номинации «Городская среда» вошло шесть конкурсантов:

– Центр изучения конструктивизма «Зотов» (Москва);

– Культурный центр «Левашовский хлебозавод» (Санкт-Петербург);

– Посольство современного искусства ZAMAN (Уфа);

– Креативное пространство «Станкозавод» (Самара);

– Букинистический магазин «Академия» (Москва);

– Музей современного искусства PERMM (Пермь).

О пермском музее на сайте премии написано:

«Один из самых заметных российских музеев современного искусства России. Возникший в 2009 году музей взял на себя амбициозную роль проводника нового культурного вкуса в Перми. За 14 лет команде удалось реализовать более 200 выставочных проектов, часть из которых успешно экспонировалась в Париже, Милане и Венеции. PERMM давно вышел за пределы выставочных помещений и активно внедряет современное искусство в городскую среду и работает с горожанами. За плечами музея – десятки паблик-арт-проектов по всей России, образовательные и экскурсионные программы для самой широкой аудитории: от детей 1,5 лет до людей 60+. Совместно с фондом «Норпексаль» реализуют стипендиальную программу по поддержке современных художников».

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