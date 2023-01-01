Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Музей PERMM вошёл в шорт-лист премии «Сноба»
Проголосовать можно до 27 ноября
Музей современного искусства PERMM вошёл в шорт-лист премии «Сделано в России» журнала «Сноб». Пермский музей претендует на победу в номинации «Городская среда», посвящённой общественным и культурным пространствам, формирующим комфортную среду российских городов.
Открытое голосование идёт на сайте
премии до 27 ноября.
«Сделано в России» – ежегодная премия «Сноба». В 2023 году
она будет вручена в 12-й раз. Каждый год редакция, участники и читатели «Сноба»
отбирают проекты, созданные россиянами в России, которые расширяют
представление о том, чем живёт Россия и кто нас в ней вдохновляет. Лучшие проекты
становятся победителями.
В шорт-лист премии этого года вошло более 100 названий в 13
номинациях: «Музыка», «Наука», «Бизнес», «Городская среда», «Мода», «Кино»,
«Гастрономия», «Текст», «Алкоголь», «Театр», «Общество», «Путешествия» и
специальная номинация «Теория и практика важных дел». Подбор участников и
шорт-листы осуществляются экспертным советом «Сноба», а победители в каждой из
номинаций определяются открытым голосованием. Проголосовать за понравившегося
участника может любой желающий на сайте издания до 27 ноября.
Победители будут объявлены 29 ноября в Москве на
торжественной церемонии награждения.
В шорт-лист в номинации «Городская среда» вошло шесть
конкурсантов:
– Центр изучения конструктивизма «Зотов» (Москва);
– Культурный центр «Левашовский хлебозавод» (Санкт-Петербург);
– Посольство современного искусства ZAMAN (Уфа);
– Креативное пространство «Станкозавод» (Самара);
– Букинистический магазин «Академия» (Москва);
– Музей современного искусства PERMM (Пермь).
О пермском музее на сайте премии написано:
«Один из самых заметных российских музеев современного
искусства России. Возникший в 2009 году музей взял на себя амбициозную роль
проводника нового культурного вкуса в Перми. За 14 лет команде удалось реализовать
более 200 выставочных проектов, часть из которых успешно экспонировалась в
Париже, Милане и Венеции. PERMM давно вышел за пределы выставочных помещений и
активно внедряет современное искусство в городскую среду и работает с
горожанами. За плечами музея – десятки паблик-арт-проектов по всей России,
образовательные и экскурсионные программы для самой широкой аудитории: от детей
1,5 лет до людей 60+. Совместно с фондом «Норпексаль» реализуют стипендиальную
программу по поддержке современных художников».
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