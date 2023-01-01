Найденного в Прикамье фламинго отвезли в ижевский зоопарк Поделиться Твитнуть

фото: зоопарк Удмуртии

Найденный на дороге в Прикамье замерзший розовый фламинго станет обитателем зоопарка в Ижевске. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Напомним, обессилившую птицу на дороге в Чайковском округе подобрали сотрудники местного промышленного предприятия и разместили в тёплом помещении. Позднее фламинго был передан специалистам мини-зоопарка станции Юннатов города Чайковского. Транспортировку птицы осуществили, завернув ее в покрывало.

Фламинго был в состоянии стресса и поэтому его поместили в карантинную зону — просторный вольер, в котором все трубы обмотаны бинтами, чтобы избежать возможных травм. Изначально фламинго ничего не ел и пытался выбраться из вольера, так как это был для него первый опыт нахождения в замкнутом пространстве. На следующий день , когда в рацион добавили рыбный фарш, птица прекратила голодовку.

29 ноября фламинго был доставлен в Ижевск. Транспортировкой занимались сотрудники Росприроднадзора и зоопарка Удмуртии. Оказалось, что этот фламинго — ещё птенец, который появился на свет в 2023 году. Пол птицы пока неизвестен. К весне все желающие смогут наблюдать за фламинго в общем вольере, сообщили в зоопарке Удмуртии.

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