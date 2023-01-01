В Пермском крае на дороге нашли обессиленного розового фламинго Поделиться Твитнуть

В Прикамье на дороге нашли обессиленного и замёрзшего фламинго. Это произошло в Чайковском округе. На дорогу птица опустилась, вероятно, устав от полёта.

Обнаружили фламинго сотрудники местного промышленного предприятия, рассказала perm.aif.ru депутат думы Чайковского Ирина Петрова. Они забрали птицу и поместили в тёплое помещение. Они также сделали фото и видео. На кадрах видно, что птица лежит на плотной ткани, пытается двигаться, машет крыльями, кричит, но встать не может.

Как рассказали специалисты Пермского орнитологического общества, розовый фламинго обитает на территории Африки, юга Европы и юго-запада Азии. Но во время кочёвок может залетать далеко на север от гнездового ареала, вплоть до северной тайги и лесотундры.

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