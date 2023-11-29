Пермский край представил на ВДНХ проект музыкальной школы для одарённых детей Набор учеников в неё начнётся в следующем году Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в День региона Пермский край презентовал проект краевой музыкальной школы для одарённых детей. Школа является одним из приоритетных проектов региона к 300-летию краевой столицы. Провести первый набор учеников планируется в 2024 году.

Министр культуры Прикамья Алла Платонова в ходе презентации рассказала, что новый объект позволит обеспечить дополнительные возможности для профессионального роста одарённых ребят. Кроме того, одной из главных задач школы станет подготовка кадров для пермских коллективов — театров и оркестров, которые сейчас нуждаются в профессиональных исполнителях. Школа уже заключила соглашения о долгосрочном сотрудничестве с Пермским театром оперы и балета, Пермским губернским оркестром и Пермским педагогическим университетом.

Российский скрипач, преподаватель Московской государственной консерватории им. Чайковского Павел Милюков, который является художественным руководителем школы, сообщил, что запланирована также кооперация с «Академией первых» (региональный партнёр образовательного центра «Сириус»). За счёт этого на базе школы могут пройти совместные летние творческие смены.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что проект строительства музыкальной школы является значимым для жителей региона, поэтому он держит его реализацию на личном контроле.

«Благодаря новой школе мы сможем растить талантливую молодежь, которая будет выступать в наших знаковых учреждениях культуры. В Перми очень ценят и любят классическую музыку, театр и искусство, поэтому все делается для того, чтобы Прикамье оставалось одним из культурных центров страны», — подчёркивал губернатор.

Напомним, для краевой музыкальной школы в Дзержинском районе Перми строится четырёхэтажное О-образное здание по уникальному индивидуальному проекту. В комплексе будет 16 учебных и 43 музыкальных класса, концертно-репетиционные залы, студия звукозаписи, концертный зал на 400 мест, а также просторный двор со своим стадионом. Школа рассчитана на 350 учащихся, часть из них смогут проживать прямо на территории учебного заведения — проектом предусмотрен интернат на 100 мест. Первая приёмная кампания начнётся в апреле 2024 года. По её результатам в школу планируется принять 100 учащихся с 1 по 4 класс и 180 обучающихся с 5 по 8 класс, среди них — 80 ребят из региона.









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