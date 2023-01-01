В краевом министерстве информационного развития и связи ответили на самые частые вопросы по работе ЭПОС Ранее у пользователей возникли трудности с авторизацией в системе Поделиться Твитнуть

С 6 ноября изменён процесс авторизации в системе ЭПОС — вход для всех учащихся осуществляется только через данные Госуслуг. В министерстве информационного развития и связи Пермского края ответили на самые частые вопросы, которые поступают от пользователей.

В ведомстве пояснили, что после 6 ноября вход для тех, кто ранее не входил в ЭПОС, осуществляется через сайт Госуслуг, и после актуализации данных в Системе доступ будет предоставляться на следующий день. Родители могут уточнить информацию у классного руководителя. Информацию об изменении адреса почты можно тоже внести через классного руководителя.

Как отмечают в министерстве информационного развития, при авторизации через Госуслуги часть пользователей столкнулись с ошибками. В основном это происходит из-за того, что на доступ влияет правильность написания данных пользователя и подтверждение электронной почты.

По поводу персональных данных в ведомстве пояснили, что они «надёжно защищены в соответствии с действующим законодательством». В частности, в октябре и ноябре этого года министерство провело модернизацию ЭПОСа: система перешла на отечественное программное обеспечение, внедрены усиленные средства защиты информации от несанкционированного доступа. А единая авторизация была введена как раз для того, чтобы повысить безопасность.

Ещё одной ошибкой, которая возникает при попытке войти в систему, стало уведомление о том, что «найдено более одного пользователя». Это связано с тем, что в систему внесён ещё один или более пользователей с похожими данными. Например, ранее родитель входил через РСААГ, где указал свою фамилию через букву Е. При этом в паспорте и на Госуслугах фамилия указана через Ё. Это приводит к тому, что в системе создаётся две записи, в которых полностью совпадают дата рождения, электронная почта, но есть небольшое отличие в ФИО. Помимо букв е\ё, и\й, дубли могут возникнуть из-за неправильного написания данных, указания только инициалов, наличия лишних дефисов или пробелов и пр.

Поэтому, чтобы войти в систему, пользователи должны внимательно вносить ФИО, дату рождения и электронную почту при регистрации на портале Госуслуги, сверять данные с документами, удостоверяющими личность. Затем потребуется подтвердить свою учётную запись на Госуслугах. Для взрослых есть онлайн-варианты — идентификация через онлайн-банк (список банков-партнёров можно найти на портале Госуслуг), подтверждение номера телефона и почты через сообщения; также есть возможность пройти верификацию оффлайн — в центре обслуживания физических лиц. После регистрации детской учётной записи необходимо подтвердить электронную почту, которая использовалась для её создания.

В том случае, если первые два шага не помогли решить проблему, пользователю необходимо обратиться в образовательную организацию через классного руководителя. Передать данные, с которыми регистрировались на Госуслугах (ФИО, дата рождения, электронная почта). Классный руководитель через администратора системы проверяет и, при необходимости, вносит изменения в данные. А после того как изменения будут внесены, нужно повторить попытку авторизации на следующий рабочий день после 14:00. Если же изменение данных не помогло решить вопрос, администратор системы в школе создает заявку в техподдержку. Родителям не нужно создавать заявку самостоятельно.

Напомним, система ЭПОС действует во всех школах Прикамья с 2020 года. В прошлом году к ней присоединились также все колледжи и техникумы. Школьники используют её для отправки домашних заданий учителям в электронном виде. На сегодняшний день к ЭПОСу подключены более 22 тыс. педагогов, свыше 150 тыс. родителей и 87 тыс. учащихся.

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