Максим Артамонов С 18 по 19 ноября ресурсы ЭПОСа в Пермском крае будут недоступны Это связано с работами по оптимизации системы Поделиться Твитнуть

В Пермском крае с 18 по 19 ноября запланированы работы по оптимизации образовательной системы ЭПОС. В связи с этим электронные журналы и дневники будут недоступны. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на министерство связи Пермского края.

Кроме того, с 6 ноября изменён процесс авторизации в системе — вход для всех учащихся осуществляется только через данные Госуслуг.

Система ЭПОС действует во всех школах Прикамья с 2020 года. В прошлом году к ней присоединились также все колледжи и техникумы.

Школьники используют её для отправки домашних заданий учителям в электронном виде. На сегодняшний день к ЭПОСу подключены более 22 тыс. педагогов, свыше 150 тыс. родителей и 87 тыс. учащихся.

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