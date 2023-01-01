В минпромторге опровергли информацию о принудительной ликвидации газетных киосков в Перми НТО продолжат работать на прежних местах до окончания сроков аренды Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Газетные киоски в Перми никто принудительно не ликвидирует. Владельцы НТО продолжат свою работу на прежних местах до истечения сроков договоров аренды, либо им будут предложены альтернативные места для размещения согласно новой схеме размещения нестационарных торговых объектов. Об этом «Новому компаньону» заявили в минпромторге Прикамья.

Таким образом, в ведомстве опровергли заявление главного редактора газеты «Эфир» Дмитрия Оксюты. Он, ссылаясь на проект постановления регионального правительства, сделал вывод, что в Перми могут принудительно ликвидировать до 80% газетных киосков, так как они расположены ближе 10 м к остановкам транспорта и на тротуарах.

В министерстве промышленности и торговли пояснили, что изменения в постановление правительства Пермского края №966-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов» вносятся «в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным, а также в целях совершенствование порядка размещения НТО». В частности, предусматривается запрет на размещение НТО вблизи остановок общественного транспорта и на тротуарах вводится для повышения комфортности городской среды. При этом возможным будет размещение НТО на тротуарах с шириной прохода 3 и более метра.

Еще один важный аспект изменений — количество мест размещения НТО не уменьшится, а увеличится: на конец ноября в Перми было 507 мест размещения НТО, в новой схеме предполагается 617 мест. Таким образом, объём рынка НТО в Перми увеличится. «Проект постановления не ущемляет бизнес», — подкркнули в ведомстве.

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