В Перми могут принудительно ликвидировать 80% газетных киосков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Юрист и главный редактор газеты «Эфир» Дмитрий Оксюта заявил, что в Перми могут принудительно ликвидировать 80% газетных киосков, которые законно расположены на муниципальной земле. Об этом пишет perm.aif.ru. Речь идёт о нестационарных торговых объектах (НТО), которые расположены ближе 10 м к остановкам и на тротуарах. В центре Перми в настоящее время на таких участках находятся 53 из 65 киосков.

Региональное правительство вынесло на оценку регулирующего воздействия проект постановления, который предусматривает изменения в порядке разработки и утверждения схемы размещения НТО. Предлагается отменить возможность установки нестационарных торговых объектов на муниципальных землях ближе 10 м к остановкам и на тротуарах на всей территории Пермского края. Ранее такие места считались приемлемыми для установки газетных киосков. Киоски, которые сейчас находятся в утверждённой мэрией Перми схеме размещения НТО, расположены у остановок и на тротуарах. Сейчас действует 53 газетных киоска, заключивших договоры с муниципалитетом. Это более 80% от общего числа торгующих печатной продукцией НТО, сообщает Дмитрий Оксюта.

Оксюта отмечает, что оставшиеся киоски не смогут обеспечить население должным количеством печатной продукции. Кроме того, предлагаемые изменения нанесут серьёзный ущерб СМИ, продававшим свою продукцию через нестационарные торговые объекты, а также предпринимателям.





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